26. Juni 2019, 22:26 Uhr Markt Indersdorf und Petershausen Geld für Straßenausbau in zwei Gemeinden

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Grundackersdorf hat der Markt Indersdorf die Gemeindeverbindungsstraße in der Ortsdurchfahrt von Grundackersdorf auf einer Länge von rund 420 Metern mit einer Fahrbahnbreite von fünf Metern ausgebaut. Dazu hatte die Regierung von Oberbayern einen Zuschuss von 103 000 Euro genehmigt und jetzt die noch verbliebenen 43 000 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten lagen bei 630 867 Euro. Geld gibt es auch für Petershausen, 220 000 Euro für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Asbach nach Kollbach. Die Gemeinde lässt sie auf einer Länge von 1,3 Kilometer ausbauen. Dabei werden der Unterbau vor Frost geschützt, der Asphalt verstärkt und die Bankette erneuert. Die Straße wird teilweise auf sechs Meter verbreitert. Die Bezirksregierung gibt der Gemeinde einen Zuschuss von 365 000 Euro und bewilligt in einer weiteren Rate 220 000 Euro. Die Gesamtkosten sind mit rund 730 000 Euro veranschlagt.