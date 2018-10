23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Markt Indersdorf Straße nach Eichstock wird saniert

Die Straße von Kleinschwabhausen nach Eichstock soll saniert werden. Seit mehreren Jahren befindet sich die Abzweigung in den Ort in einem schlechten Zustand, seit dem 15. Oktober ist die Firma Schweiger aus Altomünster für die anstehenden Reparaturmaßnahmen an Ort und Stelle. Insgesamt wurden bereits rund tausend Meter der Straße abgefräst, anschließend sollen sie mit einer acht Zentimeter starken Tragdeckschicht versehen werden. Sobald die Verlegung der Wasserleitungen in Eichstock abgeschlossen ist, sollen auch die Straßen innerorts saniert werden.