8. August 2019, 22:03 Uhr Markt Indersdorf Sportverein sammelt Altpapier

Der TSV Indersdorf sammelt am Samstag, 10. August, Altpapier ein. Wer Druck-Erzeugnisse aller Art, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und Telefonbücher los werden will, ohne sie selbst durch die Gegend zu schleppen, sollte sie gut verschnürt und sichtbar an den Straßenrand legen. Der Verein bittet darum kein Klebeband zu verwenden, da dies nicht ins Altpapier gehört. Die Abholer kommen von 8.30 Uhr an. Wer will, kann das Papier auch selbst zwischen 10 und 12 Uhr zum Container beim JUZ bringen. Das hat den Vorteil, dass das Papier nicht erst gebündelt werden muss. Die Bürger, die diese Art der Entsorgung wählen, sollte allerdings beachten, dass dieser einen neuen Platz hat an der Rieder Straße 12. Wer Rückfragen hat, kann sich an Hubert Böck unter Telefon 0160/97944270 wenden. Gesammelt wird in Markt und Kloster Indersdorf, Karpfhofen, Engelbrechtsmühle, Glonn, Ainhofen, Langenpettenbach, Westerholzhausen, Eichhofen, Ried und Frauenhofen.