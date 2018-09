5. September 2018, 21:59 Uhr Markt Indersdorf Skulpturen aus Simbabwe

Abstrakte und figurative Skulpturen des Künstlers Gideon Gomo aus Simbabwe zeigt die Kunsthalle ConARTz von Kristin Diehl in Niederroth in der Münchner Straße 17. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr von Landrat Stefan Löwl. 2004 hat Gideon Gomo in dem Wettbewerb, mit dem Kristin Diehl junge Künstler in Harare fördert, den ersten Preis gewonnen. Gideons Skulpturen strahlen eine Kraft und Expressivität aus, der man sich kaum entziehen kann. Im Laufe der Jahre hat Kristin Diehl viele Skulpturen von Gideon Gomo erworben, die nun erstmals vollzählig gezeigt werden. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Ende des Monats, 30. September.