Am Samstag, 25. Januar, findet im Gewölbe des Augustiner Chorherren Museum wieder das Repair-Café statt. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr werden Reparaturen an Elektrokleingeräten, kleinen Möbelstücken und anderen Gegenständen durchgeführt. In gemütlicher Runde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ist jeder getreu dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" herzlich eingeladen, der selbst etwas zu reparieren hat oder aber natürlich auch nur zuschauen will.