Vom 15. Januar bis einschließlich 19. Februar 2020 findet jeweils am Mittwoch sechs Mal in Folge Aqua-Gymnastik statt. Beginn ist immer um 21.15 und der Kurs dauert 45 Minuten. Aqua-Gymnastik ist für jeden geeignet, der Spaß und Freude an der Bewegung im Wasser hat. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro, der Eintrittspreis in die Wellnessoase blubb pool + spa, Marktplatz 5, ist in der Kursgebühr enthalten.