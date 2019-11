Im Indersdorfer Hallenbad findet am Freitag, 29. November, wieder das Candle-Light-Schwimmen statt. Von 19.30 Uhr an ist kostenlos Einlass nicht nur für Schwimmer, sondern auch für Gäste, die nur das Ambiente genießen und der Live-Musik lauschen wollen. Farbige LED-Unterwasserscheinwerfer, mehr als 200 Kerzen und viele weitere Lichteffekte lassen romantische Stimmung aufkommen. Da das Candle-Light-Schwimmen nach dem Motto "Leise schwimmen zu leisen Klängen" stattfindet, ist währenddessen kein Sportschwimmen möglich. Der öffentliche Badebetrieb endet an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr.

Das Team des Hallenbades wird kräftig unterstützt von der Wasserwacht OG Ainhofen. In diesem Jahr wird außerdem etwas für den guten Zweck getan: Die Stammschwimmer der Sportbahn, die "Kugelfische", organisieren einen Verkauf alkoholfreier Getränke im Wintergarten des Hallenbades. Der Erlös geht an die Klinikclowns Bayern.