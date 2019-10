Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Indersdorf sammelt am Allerheiligentag, Freitag, den 1. November, für die Kriegsgräber. Die Sammler stehen vor den Friedhöfen und zwar noch vor dem Rosenkranz. Dieser beginnt in Glonn um 13.15 Uhr. Um 14 Uhr ist das Totengedenken in der Klosterkirche. Anschließend findet die Gräbersegnung am Kirchfriedhof und dann am Waldfriedhof statt. Am Marktfriedhof wird vor dem Rosenkranz, der um 15.30 Uhr in der Marktkirche beginnt, gesammelt. Die Kriegsgräbersammlung ist wie jedes Jahr deutschlandweit genehmigt.