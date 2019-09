Die Volkshochschule Indersdorf veranstaltet am Montag, 7. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Seminarraum des Museums am Marienplatz einen Kurs zum Thema "Wellness-Handreflexzonenmassage - Massieren Sie Ihre Beschwerden doch einfach weg!" Dozentin Heike Dann zeigt, wie eine Reflexionsmassage funktioniert. Die Punkte an den Händen können helfen, bei Problemen im Arm- oder Schulterbereich, Augen-, Magen- und Darmbeschwerden, Kopfschmerzen oder Stress. Es besteht eine enge Beziehung zwischen bestimmten Zonen an den Handflächen und den Organen, Gliedern und Nerven des Körpers. Die Kursgebühr beträgt Euro 19 Euro.