Im Seminar "Erste Hilfe am Kind" stellt ein Kurs der Volkshochschule Indersdorf (VHS) Maßnahmen und kleine Tipps vor, wie man besonnen und geübt bei Notfällen reagiert. Ein kurzweiliges Seminar über die praktische Hilfe bei medizinischen Notfällen. In den drei Stunden wird auch gerne auf Fragen rund um die Erste Hilfe eingegangen. Das Seminar findet am Mittwoch, 6. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Seminarraum der VHS Indersdorf statt. Anmeldungen unter 08136/93 88 35, per E-Mail kontakt@vhs-indersdorf.de oder online unter www.vhs-indersdorf.de. Kursgebühr: 13 Euro.