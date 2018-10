22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Markt Indersdorf Polizisten bespuckt

Zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren haben in der Nacht zum Sonntag im Gewerbegebiet von Markt Indersdorf randaliert. Der Wirt eines Nachtlokals konnte die beiden offenbar nicht mehr zur Räson bringen und rief deshalb gegen 4 Uhr morgens die Polizei zu Hilfe. Als die Beamten aufkreuzten, wurden die beiden Betrunkenen aggressiv. Statt den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, überzogen sie mit wüsten Beschimpfungen und unflätigen Beleidigungen. Die Polizisten nahmen die beiden schließlich fest und brachten sie zur Dienststelle. Doch die beiden beruhigten sich keineswegs. Im Gegenteil sie begannen schließlich sogar die Beamten zu bespucken. Daraufhin landeten sie in der Ausnüchterungszelle. Das Erwachen am nächsten Morgen dürfte übel gewesen sein, denn jetzt erwartet die beiden eine Strafanzeige.