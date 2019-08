9. August 2019, 21:47 Uhr Markt Indersdorf Patrozinium in der Klosterkirche

Die Pfarrgemeinde Indersdorf feiert an Mariä Himmelfahrt das Patrozinium der Pfarrkirche. Der Festgottesdienst beginnt am Donnerstag, 15. August, um 10 Uhr in der Klosterkirche. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Bläser-Quartett Rast, Orgel und Solist, der Pfarrverbandschor singt die Messe, Missa brevis in C von Albert Kupp. Vor und nach dem Gottesdienst können Gäste Kräuterbüschel gegen eine Spende erwerben, der Erlös kommt einem Brunnenprojekt in Indien zu Gute. Im Anschluss an den Festgottesdienst lädt der Pfarrverband ins Pfarrheim Indersdorf zum Mittagessen und Kaffee und Kuchen ein. Zum Abschluss des Tages wird um 17 Uhr die Vesper in der Rosenkranzkapelle der Klosterkirche gefeiert.