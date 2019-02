17. Februar 2019, 21:54 Uhr Markt Indersdorf Ministerin zeichnet Biohof Hefele aus

Informativ, kreativ und mit Erlebnischarakter - die besten Veranstaltungen der Bayerischen Bio-Erlebnistage des vergangenen Herbsts hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) nun auf der Messe Biofach in Nürnberg ausgezeichnet. In der Kategorie Landwirtschaft ging einer von zwei dritten Preisen an den Biohof Hefele aus Ainhofen in der Marktgemeinde Indersdorf für seinen Tag des offenen Hofes.