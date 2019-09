Ein meditativer Tanznachmittag in der Natur findet am Samstag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr auf dem Hof Rosenrot in Weyhern statt. Eingebunden in meditative Kreistänze sind die Besucher eingeladen, zusammen ein Mandala aus mitgebrachten Früchten, Blumen, Blättern "als Dank an Mutter Erde zu legen". Die Teilnahme kostet 24 Euro inklusive Kaffee, Tee und Kuchen. Es wird um eine kurze Anmeldung gebeten. Die Nummer von Hof Rosenrot: 08136/ 93 77 63.