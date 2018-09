5. September 2018, 21:59 Uhr Markt Indersdorf Malkreis stellt aus

Der Indersdorfer Malkreis präsentiert sich am Sonntag, 9. September, von 10 bis 17 Uhr im Indersdorfer Rathaus beim Herbstmarkt. Die Gemäldeausstellung soll den Besuchern deutlich machen, welche Techniken und Darstellungsformen die Hobbykünstler wählen. Zum anderen soll die Ausstellung Interessierte animieren, sich der Gruppe anzuschließen. Der Malkreis trifft sich jeweils am ersten Montag jeden Monats von 18 bis 21 Uhr in der Mittelschule.