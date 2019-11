Zur Einstimmung auf die "staade Zeit" gibt es vom Freitag, 22. November, bis zum Sonntag, 24. November Besinnliches, Musikalisches und Kreatives auf dem Hof Rosenrot in Weyhern. Außerdem können die Besucher jeweils von 12 bis 18 Uhr Tee, Kaffee, Kuchen und Herzhaftes genießen. Am Samstag, 23. November wird von 17 Uhr an Altbayrische Stubenmusik gespielt mit Erwin Hartmann an der Gitarre, Robert Obermair an der Zither und Renate Insam an Hackbrett und Okarina. Begleitet werden sie von Georg Genthe mit dem Kontrabass und Laura Insam mit der Flöte. Birgit Lehrl liest zwischendurch Geschichten vor. Am Sonntag begleitet Dirk Rabe die Lesung von Birgit Lehrl mit seiner Gitarre. Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei.