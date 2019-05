1. Mai 2019, 22:04 Uhr Markt Indersdorf Krumpflinge entfallen

Die Veranstaltung "Die Krumpflinge - Egon zieht ein" in der Aula der Mittelschule in Markt Indersdorf am 5. Mai muss leider ausfallen wird. Wie der Veranstalter mitteilt, können die Besucher ihre Karten in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Indersdorf wieder zurückgeben.