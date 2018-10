12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Markt Indersdorf Jugendliche Einbrecherbande

Die Polizei hat am Donnerstag einen jungen Mann festgenommen, der unter dem Verdacht steht, an einer Einbruchsserie im Landkreis beteiligt gewesen zu sein. Bereits am 30. September hatten Beamte zwei Jugendliche aus dem Landkreis bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Markt Indersdorf ertappt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide für mehrere Einbrüche in Jugendzentren und Betreuungsstätten im Landkreis Dachau verantwortlich sind. Dritter im Bunde war vermutlich der junge Mann, den die Polizei jetzt festnahm.