4. März 2019, 22:00 Uhr Markt Indersdorf Im Eisfeld rollen die Bagger an

Bald schon werden im Eisfeld in Markt Indersdorf die Bagger anrollen. In sieben Bauabschnitten werden Straßen des Eisfelds von Montag, 11. März, an saniert und die Bürgersteige moderat verbreitert, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Im ersten Bauabschnitt wird der Ring beginnend ab dem Weiherweg in Angriff genommen, der bröckelige Asphalt entfernt, der Bürgersteig um bis zu Zentimeter verbreitert und die Straße wieder neu aufgebaut. Danach soll der östliche Ring des Eisfelds saniert werden. Um die Zufahrt zum östlichen Eisfeldring weiter zu ermöglichen, wird dann die Eisfeldstraße Richtung Römerstraße bis zur ersten Einmündung des östlichen Ringes erneuert. Als nächster Bauabschnitt ist die Eisfeldstraße von der Einmündung des östlichen Rings bis zur Römerstraße geplant. In der Römerstraße wird im nächsten Bauabschnitt nur der Gehweg erneuert und die Straßenkreuzung Eisfeld/Römerstraße saniert. Auf der Kreuzung Weiherweg/Eisfeld wird zum Ende der Maßnahme in zwei Bauabschnitten die Fahrbahn erneuert. Die einzelnen Bauarbeiten dauern vier bis sechs Wochen. Abhängig von der Witterung sollte die gesamte Baumaßnahme in ungefähr sieben Monaten abgeschlossen sein. Anwohner können während dieser Zeit zu ihren Grundstücken fahren. Lediglich während der Asphaltarbeiten wird für ungefähr zwei Tage die Zufahrt nicht möglich sein.