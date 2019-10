Das musikalische Hörspiel des Bayerischen Rundfunks "Der Fluch der Zigeunerin - Das Wunder einer Geige" ist am Montag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Augustiner-Chorherren-Museum zu hören. Gerald Fuchs moderiert das Hörspiel und erzählt den Hintergrund der Domgeigen und wie dieses Hörspiel zustande kam. Der Tonholzhändler Franz Fuchs, der Vater von Gerald Fuchs, war 1947 auf der Suche nach "klingendem Holz" für Meistergeigen - und fand dies in der Ruine der weltberühmten Frauenkirche in München: große, geborstene Balken aus der Kuppel der Frauenkirche mit einem Alter von mehr als 500 Jahren. Aus diesem Holz wurden die sogenannten Domgeigen gefertigt.