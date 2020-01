Im Fokus des Kurses "Babysteps" steht das erste Lebensjahr des Neugeborenen und soll jungen Eltern Selbstvertrauen im Umgang mit ihrem Baby geben. Bindung stärken, soziale Netzwerke knüpfen und verstehen, warum Babys so sind, wie sie sind, stehen dabei im Vordergrund. Die Referentin Tanja Schlauweg will Eltern Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind vermitteln. Die gemeinsame Suche nach einer Lösung für Alltagsprobleme steht im Mittelpunkt. Der Kurs für bis sechs Monate alte Babys beginnt am Dienstag,7. Januar, die zweite Gruppe für Kinder bis ein Jahr startet am Mittwoch, 8. Januar, jeweils von 9.30-10.30 Uhr. Acht Mal treffen sich die Teilnehmer. Der Kurs kostet 99 Euro. Die erste Stunde gilt als Schnupperstunde zum Preis von 5 Euro. Der Kurs findet in der Heilpädagogischen Praxis Tanja Endres in der Ludwig-Thoma-Straße 31 in Markt Indersdorf statt. Anmeldung unter www.tragewuzal-nah-am-herzal.de.