8. April 2019, 22:16 Uhr Markt Indersdorf Hegeschau für das Jagdjahr 2018/19

Jagdschutz- und Jägerverein Dachau lädt am Samstag, 13. April zur Jahresversammlung ins Gasthaus Doll in Ried. Von 17 Uhr an lässt der Vorsitzende zunächst das vergangene Jahr Revue passieren, zudem gibt es Berichte aus allen Ressorts, bevor die Hegeschau des Landkreises für das Jagdjahr 2018/19 beginnt. Die Hegeschau ist auch für die Bevölkerung am Samstag von 13 Uhr an zugänglich.