25. März 2019, 22:14 Uhr Markt Indersdorf Gymnasiasten spielen Kammermusik

Das Gymnasium Markt Indersdorf (GMI) lädt an diesem Dienstag, 26. März, um 19 Uhr zu einer neuen Konzertreihe in die GMI-Aula ein. Unter dem Titel "Treffpunkt Bühne" präsentieren junge Instrumental- und Gesangstalente kammermusikalische Werke. Die Zuhörer erwartet ein bunt gemischtes Programm in kleineren Besetzungen mit unterschiedlichen Instrumenten und Gesang. Der Eintritt ist frei.