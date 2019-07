18. Juli 2019, 21:51 Uhr Markt Indersdorf Führung durch Sonderausstellung

Eine Führung durch die Sonderausstellung "Barmherzige Schwestern in Indersdorf" wird am Sonntag, 21. Juli, um 15 Uhr im Augustiner- Chorherrenmuseum angeboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg betreuten die Barmherzigen Schwestern in der Marktgemeinde traumatisierte Kinder, sie pflegten Kranke, organisierten Schulunterricht und Konzerte. Eine Ausstellung des Heimatvereins erinnert an ihre vielfältigen Verdienste. Nach der Führung gibt es Kaffee und süße Kostproben nach Rezepten der Klosterküche.