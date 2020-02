Die Wandergruppe der Volkshochschule Indersdorf bewegt sich wieder. Die Teilnehmer wandern nicht nur der Gesundheit wegen, sondern erforschen dabei auch das Umfeld der Marktgemeinde. Da bei jeder Wanderung auch eine Einkehr angeboten wird, kommt neben der Bewegung auch die Geselligkeit nicht zu kurz. An diesem Donnerstag, 13. Februar, findet die erste Frühjahrswanderung statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Bahnhof Indersdorf. Von dort geht es über die Untermoosmühle nach Wöhr. Der Weg führt weiter nach Albersbach, über den Rammelsberg weiter nach Hirtlbach und Hörgenbach. Über das Glonntal und Gain biegen die Teilnehmer in den Bahnweg Arnbach-Indersdorf ein und kehren zum Ausgangspunkt zurück. Einkehr ist in der Gaststätte Thai Orchidee. Die Weglänge beträgt etwa sieben Kilometer. Bei sehr schlechtem Wetter fällt die Wanderung aus. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro und wird vor Ort kassiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskunft unter Telefon 08136/938835.

© SZ vom 12.02.2020 / SZ Feedback