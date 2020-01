Auch in diesem Jahr veranstaltet die Indersdorfer SPD wieder ein Frühjahrskabarett. Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Doll in Ried bei Indersdorf statt. Einlass ist ab 18 Uhr für Besucher, die sich vor der Veranstaltung stärken möchten. Das Musikabarettstück trägt in diesem Jahr den Titel "Das Leben ist kurz - auf die roten Schuh'" und wird von mit und Josef Brustmann aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro bei der Vhs Indersdorf sowie bei der Dachauer Rundschau.