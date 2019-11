Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber eröffnet offiziell die Christbaum-Verkaufssaison im Freistaat. Dazu kommt sie am Donnerstag, 28. November, 9.30 Uhr, zum Christbaumstadl Indersdorf, dem Betrieb von Claus Meier, Aichacher Straße 75, in Markt Indersdorf. Mit dabei sind auch der Vorsitzende des Vereins "Bayerische Christbaumanbauer", Thomas Emslander, und die bayerischen Christbaumkönigin Andrea Meier. Die Ministerin wird symbolisch den ersten Baum fällen. In Bayern werden pro Jahr rund vier Millionen Christbäume verkauft. Die Nachfrage nach regional erzeugten Bäumen nimmt stetig zu.