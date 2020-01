Der TSV Indersdorf bietet erneut einen Erstehilfekurs mit einem Defibrillator an. Referent Hubert Böck erklärt am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Sportgaststätte des TSV allen Teilnehmern wie im Ernstfall bei einem Herzstillstand vorzugehen ist. Neben den fachlichen Erläuterungen gibt es praktische Übungen mit dem Defibrillator. Eingeladen sind alle Sportler des TSV.