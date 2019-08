Es gibt wieder eine Führung in der Sonderausstellung "Barmherzige Schwestern in Indersdorf" im Augustiner-Chorherrenmuseum. Schwerpunkt in der Führung am Sonntag, 1. September, um 14.30 Uhr ist das Krankenhaus Indersdorf. Als am 31. Januar 1869, also vor 150 Jahren, das erste Krankenhaus in Indersdorf in Betrieb ging, das Districtskrankenhaus Indersdorf, übernahmen drei Barmherzige Schwestern - Schwester M. Columba Schock als Oberin, Schwester M.Leonissa Hofauer und Schwester M. Smaragda Weber - "Wart und Pflege, sowie die gesamte Wirtschaftsführung". Bis 1992 prägte der Orden die Krankenpflege in Indersdorf. Interessierte, aber auch alle, die gerne Anekdoten, Geschichten oder Fotos beisteuern wollen, sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist an der Kasse.