29. März 2019, 21:56 Uhr Markt Indersdorf Einschreibung für die Realschule

Die Erzbischöflichen Realschule Vinzenz von Paul veranstaltet am Montag, 1. April, von 19 Uhr an im Barocksaal einen Informationsabend für übertrittswillige Schüler aus der vierten Klasse der Grundschule, der fünften Klasse der Mittelschule und für Quereinsteiger. Es gibt unter anderem Infos zum Wahlfachangebot und den Wahlpflichtfächern ab der siebten Klasse. Alle vier Wahlpflichtfächergruppen werden angeboten, also zum mathematisch-technischen, kaufmännischen, sprachlichen und gestalterischen Zweig. Auch wird auf Angebote eingegangen wie schulpsychologische Beratung, Schulseelsorger, Tutorensystem, Streitschlichtung und viele andere Projekte. Die Anmeldeformulare zur Einschreibung finden Interessierte von sofort an auch auf der Homepage der Schule unter www.rs-indersdorf.de. Am Freitag, 5. April, findet an der Erzbischöflichen Realschule Vinzenz von Paul zudem ein Nachmittag der offenen Tür statt. Von 14 bis 16 Uhr werden die Besucher von Lehrern durch das Gebäude geführt. Zudem kann man an mehreren Projekten teilnehmen.