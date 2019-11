Mitglieder des Marktgemeinderats, der Verwaltung und natürlich die Feuerwehrler selbst waren gekommen, um das neue Feuerwehrhaus in Niederroth zu besichtigen und in geselliger Runde die Übergabe des Gebäudes zu feiern. Architekt Erwin Zehrer ließ es sich nicht nehmen, die Wehr mit einem aus Holz geschnitzten Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren, zu beschenken.

Bürgermeister Franz Obesser warf in seiner Festrede noch einmal einen Blick zurück. Denn bereits 2009 war man sich einig, dass die alte Unterkunft der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth an der Lindenstraße sanierungsbedürftig ist. Viele Arbeiten wären nötig gewesen, das Gebäude zukunftsfähig zu machen, sagte Obesser, so war die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke nicht ausreichend, das Dach hätte rundum erneuert werden müssen, es fehlte an Heizungs- und Sanitäranlagen, die Einfahrtshöhe der Tore war für die neuen Fahrzeuggenerationen zu gering. Alles in allem würden, so die Schätzung des Planers damals, die Kosten für Sanierung und Erweiterung die eines Neubaus bei weitem übersteigen.

Im September 2014 beschloss der Marktgemeinderat dann, ein TSF-W, ein neues Feuerwehrfahrzeug, für die Niederrother Wehr anzuschaffen und damit perspektivisch den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.

Die Suche nach einem geeigneten Standort gestaltete sich allerdings schwierig, denn das zur Verfügung stehende Grundstück und der Standort des alten Feuerwehrhauses waren zu klein für einen vernünftigen Neubau. Im März 2015 einigte man sich dann auf ein Grundstück am Sportplatzweg, über das die Gemeinde verfügte. Unter großer Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth starteten im Sommer 2016 die Planungen für das Haus, welche im Dezember des gleichen Jahres dann auch vom Marktgemeinderat abgesegnet wurden. Im Sommer 2017 wurde das neue Fahrzeug TSF-W gesegnet und in Dienst gestellt, wodurch der Neubau umso dringlicher wurde. Im April 2018 konnte dann endlich mit den Bauarbeiten begonnen werden. Fast ausschließlich Firmen aus der Region gewannen die Ausschreibungen, die mit entsprechendem Feuereifer an die Arbeit gingen.

Die Kostenschätzung wurde mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro leicht unterboten, was auch dem tatkräftigen Einsatz der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth in verschiedenen Gewerken zu verdanken war. Benedikt Hinner, Kommandant der Feuerwehr Niederroth, nannte den Neubau "einen Meilenstein". Die Feuerwehr Niederroth hat derzeit 49 aktive Mitglieder, was in Zeiten von allgemeinen Nachwuchssorgen sehr erfreulich sei, sagte Hinner. Bürgermeister Obesser wünschte den Feuerwehrlern zum Schluss noch, dass sie immer gut und gesund von ihren Einsätzen und Übungen zurückkommen mögen.