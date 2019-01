7. Januar 2019, 21:50 Uhr Markt Indersdorf Carola Deichl in der Fernseh-Backstube

In der Ausgabe von "Wir in Bayern" des Bayerischen Fernsehens an diesem Dienstag gibt es nicht nur ein interessantes neues Rezept für alle Backbegeisterten, sondern auch ein bekanntes Gesicht aus dem Landkreis zu sehen: Carola Deichl aus Markt Indersdorf ist zum wiederholten Male zu Gast in der Backstube der Sendung. Seit sie ihr Hobby vor einigen Jahren zum Beruf machte, leitet die Konditorin die Bauernhofbäckerei auf dem Bumbaurhof. In der Sendung verrät sie das Rezept für ihren Käsekuchen mit Apfel und Ingwer und gibt Tipps und Tricks zum Gelingen dieser ungewöhnlichen Kuchenvariation preis.

Das Heimatmagazin wird unter der Woche täglich zwischen 16.15 und 17.30 Uhr ausgestrahlt. Wer die Sendung verpasst, kann die Folge noch in der Mediathek des BR ansehen.