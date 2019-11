Der "Advent am Kloster" in Indersdorf ist einer der idyllisch gelegenen Christkindlmärkte im Landkreis. Das Organisationsteam wünscht sich für seine Veranstaltung im Dezember natürlich gutes Gelingen und schönes Wetter. Deshalb findet am Sonntag, 10. November, von 12 Uhr an, wieder ein Bittgang zur Wallfahrtskapelle nach Geiselwies statt. Mitlaufen kann jeder, der Lust dazu hat. Anna Maria Geißler hält die Andacht, die von den Bräuhausbläsern und dem Albersbacher Dreigsang musikalisch begleitet wird. Die Andacht ist öffentlich. Abmarsch ist um 12 Uhr beim Bräu in Sittenbach. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Einkehr.