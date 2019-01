15. Januar 2019, 22:05 Uhr Markt Indersdorf Autofahrerin zu schnell unterwegs

Weil eine 38-jährige Autofahrerin aus Markt Indersdorf ihre Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst hatte, geriet sie der Polizei zufolge am vergangenen Montag, gegen 18.30 Uhr, mit ihrem Jeep ins Schleudern. Sie war auf der Ortsverbindungsstraße von Bergkirchen in Richtung Unterbachern unterwegs, als sie aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und mit ihrem Fahrzeug gegen eine Schneewehe am linken Fahrbahnrand prallte. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde, zur Behandlung ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Den Sachschaden am Wagen schätzt die Polizei auf 6000 Euro.