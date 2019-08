7. August 2019, 21:44 Uhr Markt Indersdorf Asyl-Helferkreis sucht Wohnungen

Der Asyl-Helferkreis Indersdorf sucht dringend Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge. Gesucht werden Apartments und Zimmer für Alleinstehende. Besonders nötig aber wird eine Wohnung für eine junge Familie aus Nigeria gebraucht. Wie die Ehrenamtlichen mitteilen, benötigt der 35-jährige Nigerianer John für sich und seine Frau Blessing sowie den gemeinsamen, drei Jahre alten Sohn, eine bezahlbare Unterkunft in Indersdorf oder Umgebung. John lebt seit 2013 in Markt Indersdorf. Er hat eine unbefristete Vollzeitstelle beim Getriebehersteller Sumitomo Cyclo und zusätzlich einen Mini-Job. Seine Frau lebte bisher mit dem Sohn in Norwegen, wo sie im August ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft abschließt. Mutter und Sohn sind in Norwegen als asylberechtigt anerkannt. Da John nicht nach Norwegen ziehen darf, kommt seine Familie nun nach Deutschland. "Wir können diese kleine Familie bestens als Mieter empfehlen", schreibt der Helferkreis Indersdorf. Die Familie braucht zwei bis drei Zimmer; John wäre bereit, einen etwas längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen, sofern er sich mit Fahrrad, Bus oder Bahn bewältigen lässt. Wer eine bezahlbare Wohnung anzubieten hat, kann sich an Irmgard und Georg Weigl wenden per E-Mail an weigls@t-online.de oder telefonisch unter 08136/6917.