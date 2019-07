16. Juli 2019, 22:31 Uhr Markt Indersdorf/Altomünster Polizei erwischt alkoholisierte Autofahrer

Bei Fahrzeugkontrollen hat die Polizei am Montag einen Autofahrer aus Indersdorf und eine Pkw-Lenkerin aus Altomünster aus dem Verkehr gezogen. Beide saßen alkoholisiert am Steuer. Zunächst stellten die Beamten gegen 19.45 Uhr während einer Kontrolle in der Dachauer Straße bei einem 45-jährigen Indersdorfer deutlicher Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, seine Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Strafverfahren.

Auch bei der Kontrolle einer 27-jährigen Pkw-Fahrerin aus Altomünster gegen 22.30 Uhr in der Straße Am Brechfeld, nahmen die Beamten laut Polizeibericht deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Test ergab einen Wert von 2,14 Promille. Auch hier wurde der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst.