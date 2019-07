3. Juli 2019, 21:39 Uhr Markt Indersdorf 23-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 23-Jähriger hat sich am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr im Indersdorfer Gemeindebereich zwischen Altomünster und Tiefenlachen mit seinem Wagen überschlagen. Wie die Polizei berichtet, erlitt der Indersdorfer glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der 23-Jährige kam mit seinem Auto kurz nach Weil in einer Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich in einem angrenzenden Feld und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte mussten den Fahrer ins Klinikum Dachau bringen. Nach Angaben der Dachauer Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Westerholzhausen eingesetzt, um den Verkehr während der Bergungsarbeiten zu regeln.