19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Mariabrunn Adventssingen

Ein Adventssingen mit dem Titel "Gegrüßt seist du Maria" findet am Sonntag, 23. Dezember, in der Wallfahrtskirche von Mariabrunn um 16 Uhr statt. Mitwirkende sind die Mitterndorfer Sängerinnen, die Schlossbergmusi und Ferdinand Müller an der Orgel. Besinnliche Texte liest Wolfgang Müller.