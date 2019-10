Margot Schmid, 82, Eigentümerin im Amperweg: "Ich bin dafür, voll und ganz, zu 100 Prozent. Sonst kommen da diese Baulöwen und reißen alles ab. Ich will, dass die schönen Häuser erhalten bleiben und nicht durch moderne Klötze ersetzt werden. Für mich persönlich sehe ich keinerlei Einschränkungen in meinen Freiheiten. Mein Haus wurde in den 1930er-Jahren gebaut und ich will da auch nichts mehr verändern."