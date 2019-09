Ein bislang unbekannter Mann ist am Montagnachmittag einer jungen Frau am S-Bahnhof Petershausen als Exhibitionist gegenüber getreten. Die 19-Jährige stieg am vergangenen Montag gegen 16 Uhr an Gleis 5 aus der S-Bahn aus. Ein etwa 25-jähriger Mann passte die junge Frau ab und verfolgte sie einige Minuten zu Fuß. Dabei zog er seine Hose herunter und nahm an sich unsittliche Handlungen vor. Als der Frau zwei Zeugen zur Hilfe kamen, gab der Mann die Verfolgung auf und flüchtete. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig, schlank, schwarze, an den Seiten kurz rasierten Haare, auf der Kopfmitte ein Streifen mit langen Haaren. Er trug eine lange, schwarze Hose, wie das Opfer der Polizei beschrieb.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen um Hinweise. Insbesondere die beiden Männer, die der jungen Frau zur Hilfe kamen, können als Zeugen im Strafverfahren von entscheidender Bedeutung sein. Einer ist etwa 30 Jahre alt, möglicherweise südländischer Herkunft. Der andere ist etwa 50 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Hinweise nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0 entgegen.