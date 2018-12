4. Dezember 2018, 22:00 Uhr "Man tut was Nützliches" Pflegen, füttern, ausführen

Andrea Kellhuber entwickelt sich im Tierheim von der Gassigeherin zur Hundeexpertin

Bei Fragen rund um das Thema Hund, ist Andrea Kellhuber die richtige Ansprechpartnerin. Die 36-Jährige arbeitet seit 18 Jahren ehrenamtlich im Tierschutzverein Dachau und kümmert sich dort um die Hunde-Interessenten, wie auch um die Hunde selbst. Dabei kommt sie nahezu jeden Tag im Verein vorbei, um ihre Vierbeiner zu füttern.

Angefangen hat ihr Engagement, als sie nach dem Tod ihrer Katze dem Tierheim das übrig gebliebene Futter spenden wollte. Doch als sie merkte, dass dort immer Hilfe gebraucht wird, machte sie zusammen mit ihrer Mutter den Gassigeher-Ausweis, mit dem sie dann die Hunde des Heims so oft es ging zum Spazierengehen mitnahm. Im Laufe der Jahre haben Mutter und Tochter sogar drei Hunde adoptiert, "was erklärt warum meine Mama im Verein nicht mehr mit macht", so Kellhuber. Sie selbst ist im Tierschutzverein "hängen geblieben", und ist dort mittlerweile als Hundexpertin gar nicht mehr wegzudenken. Neben dem Pflegen, Füttern und Beschäftigen der Tiere, ist sie auch für die Vermittlung der Hunde an Interessenten und das Gassi-Training verantwortlich. "Man tut wirklich was Nützliches", sagt Kellhuber. Der Tierschutz sei ein wichtiges Thema, das ihrer Meinung nach in der Gesellschaft viel zu sehr untergehe. Deshalb ist ihr das ehrenamtliche Arbeiten auch so wichtig, und deshalb ist sie fast jeden Tag mit den Hunden aus dem Tierheim unterwegs. Und obendrein ist es für sie nach einem langen Tag im Büro auch ein angenehmer Ausgleich