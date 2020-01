Gitarristin Jule Malischke versteht es, mit ihrer Ausstrahlung, das Publikum in Sekundenschnelle in ihren Bann zu ziehen. Nach ihrem mit der Bestnote abgeschlossenen Studium der klassischen Gitarre am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg absolvierte sie ihr Masterstudium für akustische Gitarre im Bereich Jazz/ Rock/Pop - "Worldmusic" bei Professor Thomas Fellow und Professor Stephan Bormann an der Musikhochschule "Carl Maria von Weber" in Dresden. Dort unterrichtet sie selbst seit 2015 als Lehrbeauftragte für Gitarre im Bereich Schulmusik und studiert derzeit noch in der "Meisterklasse". Am Freitag, 31. Januar, ist sie in der Reihe "Beer&Guitar" im Bräustüberl Maisach, Hauptstraße 21, um 20 Uhr zu Gast. Einlass ist um 18 Uhr. Speisenausgabe bis maximal 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro.