1. Mai 2019, 22:04 Uhr Maibaumaufstellen Schweißtreibendes Brauchtum

In vielen Gemeinden werden Maibäume aufgestellt, in Westerndorf packt Landrat Stefan Löwl mit an

‹ › Ohne Arbeitshandschuhe geht da gar nichts. Landrat Stefan Löwl beim Maibaumaufstellen in Westerndorf. Bild: Niels P. Joergensen

‹ › Das Stangerl steht gleich kerzengerade. Bild: Niels P. Joergensen Wird geladen ...

Ganz schön schwer das Stangerl. Am Mittwoch, 1. Mai, wurde in vielen Gemeinden des Landkreises wieder ein Maibaum aufgestellt - in Westerndorf in der Gemeinde Haimhausen bekam die Dorfgemeinschaft bei dieser schweißtreibenden Sitte kräftige Unterstützung: Landrat Stefan Löwl (CSU) packte mit an, das tut er jedes Jahr. Anfangs eher zögerlich, dann aber doch bemerkenswert rasch richteten die Männer den Maibaum auf.

Mit Stangen hievten sie den großen Baumstamm so lange in die Höhe, bis er waagrecht stand und in einer eisernen Halterung festgeschraubt werden konnte. Als der Baum dann unter johlendem Applaus - das ganze Dorf war auf den Beinen - in den Himmel ragte, kam der gemütliche Teil. Alle, auch die Zuschauer, stärkten sich mit einer Brotzeit und ausreichend Bier selbstverständlich. Rund 50 Maibäume sollen am Mittwoch in den 17 Gemeinden des Landkreises errichtet worden sein. Die Bäume wurden in wochenlanger Arbeit sorgfältig hergerichtet und natürlich vor Dieben rund um die Uhr geschützt - die Randelsrieder Burschen sind übrigens die ungekrönten Meisterdiebe im Maibaumklau. Vor ihnen muss jeder Burschenverein und jedes Dorf auf der Hut sein, sonst müssen sie ihre Stangerl, auf die sie mit Recht so stolz sind, von den Dieben loskaufen.

Die Dachauer SPD feiert ein Maifest am Unteren Markt. (Foto: Niels P. Joergensen)

In der Stadt Dachau dagegen gingen es Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und seine Sozialdemokraten gemütlich an - mit einem großen Maifest auf dem Unteren Markt, zu dem Hunderte von Dachauern kamen.