1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Mädchen verletzt 91-Jähriger nimmt Radlerin die Vorfahrt

Ein 91-jähriger Autofahrer hat einen Verkehrsunfall verursacht, weil er eine Radfahrerin übersah. Polizeiangaben zufolge war der Rentner am Samstagmittag mit seinem Pkw in der Straße "Zur Alten Schießstadt" unterwegs und wollte dann in die Schleißheimer Straße einbiegen. Dabei missachtete der betagte Mann die Vorfahrt einer 16-jährigen Radlerin aus Dachau, die auf dem ausgeschilderten Fahrradstreifen der Schleißheimer Straße fuhr. Das Mädchen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen die Fahrerseite des einbiegenden Wagens. Sie stürzte und musste zur Behandlung ins Dachauer Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.