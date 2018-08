7. August 2018, 21:59 Uhr Luftbeobachtung Hitze erhöht Waldbrandgefahr

Regierung von Oberbayern ordnet Kontrollflüge an

Die anhaltende Hitze führt dazu, dass die Gefahr von Waldbränden deutlich steigt. Wenn ein Wald brennt, steigen Rauchschwaden auf, die von einem Flugzeug aus gut zu sehen sind. Die Regierung von Oberbayern hat deshalb Kontrollflüge angeordnet, die von Montag, 6. August, bis einschließlich Mittwoch, 8. August, stattfinden. Die Luftraumbeobachtung ist mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Pfaffenhofen an der Ilm abgestimmt. Das Amt ist für ganz Oberbayern zuständig. Die Flieger starten von den Stützpunkten Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Oberpfaffenhofen, Königsdorf, Erding und Mühldorf am Inn. Sie erreichen von dort aus gefährdete Wälder in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Erding, Freising, Dachau, Starnberg, Landsberg am Lech, München, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf am Inn, Weilheim-Schongau, Ebersberg und Altötting. Die Beobachtungsflüge finden einmal täglich jeweils nachmittags statt.

Wegen der zunehmenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr stark gestiegen. In Teilen des nördlichen und südöstlichen Oberbayern hat der Gefahren-Index die Stufe 4 erreicht. Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten, sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder. Die Regierung von Oberbayern bittet dringend darum, die Gefahr ernst zu nehmen und sich nicht fahrlässig zu verhalten. Dies gelte auch für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind. Die Behörde warnt dringend davor, im Wald oder in einer Entfernung von weniger als hundert Metern ein Feuer oder offenes Licht anzuzünden und offene Feuerstätten zu betreiben. Bodendecken sollen nicht abgebrannt und Pflanzen oder Pflanzenreste nicht abgesengt werden. Außerdem mahnt die Regierung von Oberbayern, keine brennenden oder glimmenden Sachen wegzuwerfen und im Wald nicht zu rauchen.

Die Luftbeobachtung ist eine vorbeugende Maßnahme der Waldbrandbekämpfung. Die Regierung von Oberbayern trägt die Kosten für Einsätze der Luftbeobachtung im Katastrophenschutz aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds. Die Flugbereitschaft Oberbayern der Luftrettungsstaffel Bayern e.V. stellt die ehrenamtlichen Piloten. Die ausgebildeten amtlichen Luftbeobachter sind in der Regel Bedienstete der Katastrophenschutzbehörden oder Forstbehörden vor Ort. Weitere Informationen sind im Internet unter www.lrst-oberbayern.de zu finden.