Der Literaturkreis "lesenswert" der Petershausener Volkshochschule wird mit Matthias Brandts "Blackbird" fortgesetzt. Der 15-jährige Morten, genannt Motte, macht gleichzeitig zwei Erfahrungen, die sein Leben umzuwerfen drohen: Sein bester Freund erkrankt schwer, und er verliebt sich zum ersten Mal heftig, als Jacqueline auf ihrem Hollandrad an ihm vorbeifährt. Matthias Brandt, gefeierter Schauspieler in Theater, Film und Fernsehen, erzählt in seinem ersten Roman eine Coming-of-Age-Geschichte mit großem Einfühlungsvermögen und sprachlichem Witz vom "Drama des Erwachsenwerdens", so der Klappentext. Der Dozent ist Karl Kühbandner. Der Termin ist am Montag, 4. November, von 19.30 bis 21 Uhr in der Gemeindebücherei Petershausen. Anmeldung bei der Volkshochschule Petershausen, Telefon 08137/645 99 50, E-Mail: bildung@vhs-petershausen.de oder über die Homepage www.vhs-petershausen.de. Die Reihe in Kooperation mit der Gemeindebücherei setzt sich zum Ziel, im Abstand von etwa sechs Wochen jeweils ein Buch zu lesen und gemeinsam darüber zu sprechen.