1. November 2018, 21:47 Uhr Literatur Michael Böhm liest aus seinen Krimis

"Herrn Petermanns unbedingter Wunsch nach Ruhe" heißt der erste Band einer Krimi-Trilogie des Dachauer Schriftstellers Michael Böhm. Für den zweiten Band "Herr Petermann und das Triptychon des Todes" erhielt der Autor den international renommierten Friedrich-Glauber-Preis, eine der wichtigsten und höchstdotierten Auszeichnungen der deutschsprachigen Krimiliteratur. Vollendet ist die Trilogie um den freundlichen Mörder Leo Petermann mit dem dritten Band "Quo vadis, Herr Petermann?" Am Samstag, 10. November, um 19 Uhr liest Michael Böhm im Café Mahlgang in der Furthmühle bei Egenhofen aus allen drei Bänden. Dabei nimmt Michael Böhm das Publikum auch mit auf die Spuren dieses geheimnisvollen Herrn Petermann. Die Furthmühle liegt in der Gemeinde Egenhofen, unmittelbar an der Landkreisgrenze zwischen Dachau und Fürstenfeldbruck. Der Eintritt kostet zehn Euro, die Lesung ist bewirtschaftet. Interessierte können auch persönlich handsignierte Bücher erwerben.