9. Januar 2019, 21:52 Uhr Liederabend Klänge aus Böhmen und Mähren

Unter dem Motto "Klänge aus Böhmen und Mähren" veranstaltet das Josef-Effner-Gymnasium in Dachau am Donnerstag, 10. Januar, einen Liederabend. Schüler aus der zwölften Klasse werden den Abend moderieren und die Musikstücke sowie deren Komponisten mit Dialogtexten vorstellen. Singen werden Regina Klepper (Sopran), Christel Borchers (Alt), Anton Rosner (Tenor), Gottfried Rühlemann (Bass). Die Musiklehrerin Gudrun Forstner, die das P-Seminar wissenschaftlich begleitet hat, wird das Quartett musikalisch am Klavier begleiten. Gesungen werden Stücke von Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Leos Janacek, Josef Suk und Bela Bartok. Das Gesamtkonzept ist von Professor Christel Borchers. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.