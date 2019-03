3. März 2019, 21:39 Uhr Lieber Bus und Schiene ausbauen Alles nur Luftschlösser

Freie Wähler Dachau gegen Pläne für eine Magnetschwebebahn

Die Freien Wähler Dachau halten den Bau einer Magnetschwebebahn oder Seilbahn von Dachau nach München für ein "Luftschloss". Ihr Vorsitzender im Kreistag, Sebastian Leiß, erklärte jetzt, dass die entsprechenden Anträge der CSU in Kreistag und Stadtrat an den Verkehrsproblemen gar nichts ändern würden. Eine Magnetschwebebahn etwa entfalte ihre Vorteile nur über lange Distanzen ohne Zwischenstationen, eine Seilbahn sei zur Überwindung von Bergen gedacht und nicht zur Durchquerung des Dachauer Mooses. Die Freien Wähler Dachau wunderten sich insbesondere, so Leiß, dass nun die CSU in der aktuellen Debatte auf den Zug mit Transrapid und Seilbahn aufspringe.

Besser sei es, bestehende Schienen- und Busnetze zu verlängern oder auszubauen und dafür kurzfristig Geld bereit zu stellen. Als Beispiele dafür nennen Edgar Forster, Fraktionsvorsitzender im Dachauer Stadtrat, und Markus Erhorn, Vorsitzender der Wählergruppierung: eine Verlängerung der U 3 von Moosach nach Untermenzing, eine Verlängerung der Trambahn von Moosach nach Karlsfeld oder den Ausbau der Buslinie 710 zur Expressbuslinie. Auch zusätzliche Regionalzughalte in Dachau fordern die Freien Wähler seit Jahren, wie Leiß betont. Womöglich sollte statt neuer Studien das Konzept der Stadt-Umland-Bahn reaktiviert werden, schlägt Erhorn vor. "Es wäre ja schon eine Verbesserung, wenn einmal die S-Bahn-Verstärker zuverlässig fahren würden."

Auch ein Parkhaus in der Breitenau, wie es von Landrat Stefan Löwl (CSU) geplant werde, sei ein Luftschloss. Sinnvoller wäre ein Ausbau des Dachauer Bahnhofs, der über weit bessere Taktungen und Umsteigemöglichkeiten verfüge. "Nur so könnten viel mehr Leute zum Umstieg auf die Öffis bewogen werden", meint Erhorn. Darüber hinaus verfolgten Kreis- und Stadtratsfraktion sowie Vorstand der Freien Wähler Dachau weiter das Ziel, dass auch die Straßeninfrastruktur mit steigendem Mobilitätsbedarf ausgebaut werden müsse - besonders im Dachauer Hinterland, das mit Bussen und Bahnen nur schwer und unter hohem Kostenaufwand erschlossen werden könne.