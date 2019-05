8. Mai 2019, 22:24 Uhr Leuchter ausgelagert Ganz schön weit oben

Die Aufbauarbeiten für die Ausstellung der international renommierten Künstlerin Katharina Sieverding im Schloss Dachau beginnen. Für die großformatigen Werke - es soll eine fast 30 Meter lange skulpturale Rauminstallation geben - müssen die acht, jeweils circa 35 Kilogramm schweren Kronleuchter abgehängt und im Schloss Oberschleißheim gelagert werden. Sie hingen an einem starren Gestänge und wurden am Mittwoch fachgerecht abgebaut. Sieverdings Ausstellung mit dem Namen "Am falschen Ort II" wird vom 6. Juni an zu sehen sein.